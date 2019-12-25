Задержан грабитель, напавший на петербурженку и ее дедушку

Инцидент произошел в парадной одного из домов на улице Коллонтай.

В минувшую пятницу, 18 декабря, в полицию обратилась 19-летняя петербурженка. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, утром в парадной дома №21 корпус 4 по улице Коллонтай на нее и ее дедушку напал неизвестный.

Злоумышленник побил 74-летнего пенсионера и отобрал у него ключи от квартиры и наручные часы. После проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в грабеже, им оказался 48-летний неработающий мужчина. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV