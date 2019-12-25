Трое осужденных сбежали из колонии в Металлострое, выломав дверь и окно

Сбежавшие отбывают наказание в виде исправительных работ и имеют право самостоятельно покидать центр по заявлению.

В ночь на 17 декабря из колонии в поселке Металлострой сбежали трое осужденных 28-30 лет. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что около 3:30 ночи осужденные выломали фанерную дверь в помещении изолятора. Затем они проникли на кухню, где разбили окно и сбежали с территории исправительного учреждения.

Указанные осужденные отбывают наказание в виде исправительных работ. Они могут покидать исправительный центр по заявлению. У мужчин есть 24 часа, чтобы вернуться, затем они будут объявлены в розыск.

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