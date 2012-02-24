Из реабилитационного центра "Прометей" сбежали несовершеннолетние девочки

Их ищет полиция.

Вечером во вторник, 17 ноября, из реабилитационного центра "Прометей" в Московском районе сбежали две несовершеннолетние девочки, сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция начала поиск 15-летних девочек. По какой причине подростки совершили побег, пока неясно. Напомним, что "Прометей" находится на улице Пилотов, 32. Специалисты предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, с несовершеннолетними детьми.

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Фото: Piter.TV