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Из реабилитационного центра "Прометей" сбежали несовершеннолетние девочки
Сегодня, 22:32
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smirenny

Из реабилитационного центра "Прометей" сбежали несовершеннолетние девочки

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Их ищет полиция.

Вечером во вторник, 17 ноября, из реабилитационного центра "Прометей" в Московском районе сбежали две несовершеннолетние девочки, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Полиция начала поиск 15-летних девочек. По какой причине подростки совершили побег, пока неясно. Напомним, что "Прометей" находится на улице Пилотов, 32. Специалисты предоставляют  социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, с несовершеннолетними детьми. 

Ранее мы писали, что полковник внутренней службы назвал позором преступления петербургских "скинхедов".

Фото: Piter.TV

Теги: реабилитационный центр прометей, сбежали подростки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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