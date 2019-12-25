Полковник внутренней службы назвал позором преступления петербургских "скинхедов"

Полковник внутренней службы Владимир Ивлев назвал позорными преступления петербургских "скинхедов". В разговоре с порталом "Невские новости" он отметил, что нападение на слабых никому не делает чести. Он отметил, что такое поведение – самое последнее, что может быть, особенно для парня. Тут нечего оправдывать, считает он.

Ивлев отметил, что для продуктивной работы с несовершеннолетними необходимо создавать для подростка такие условия, чтобы он менялся. Полковник считает, что еще необходимо создать специальную службу для работы в Сети.

Чтобы специалисты в информационном поле, на просторах интернета, отсекали эти фашистские, профашистские и неонацистские организации. Разрушали их на корню. И тогда пацаны не шалели бы от этого всего и не было бы у них сподвижников – добавил Ивлев.

Напомним, накануне в Петербурге поймали агрессивных подростков, приставших к мигрантам-дворникам с требованием отдать деньги.

Двое 17-летних учащихся выпускного класса и один 15-летний студент первого курса техникума, как выяснилось, в минувшем октябре на Ленинском проспекте нападали на иностранцев. У избитых дворников потребовали деньги. Сами пострадавшие заявили в полицию о пережитом только 13 ноября: граждане Таджикистана 28, 22 и 27 лет рассказали, что одним октябрьским вечером подростки напали на них у дома №11 по Трамвайному проспекту. При этом хулиганов было пятеро, и неизвестные не только били дворников, но и угрожали им применением газового баллончика.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Одного из подростков поместили под подписку о невыезде. Отмечается, что подростки считали себя "освободителями", которые "очищают" город от бездомных и мигрантов. Идейным вдохновителем несовершеннолетних был некий молодой человек по кличке "Гестапо".

Фото: Piter.tv