Банда подростков избила и потребовала деньги у приезжих дворников

Хулиганов уже задержали.

В Петербурге поймали агрессивных подростков, приставших к мигрантам-дворникам с требованием отдать деньги. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, 12 ноября вечером молодых людей задержали и доставили в полицейский отдел.

Двое 17-летних учащихся выпускного класса и один 15-летний студент первого курса техникума, как выяснилось, в минувшем октябре где-то на Ленинском проспекте напали на иностранцев. У избитых дворников потребовали деньги. Сами пострадавшие заявили в полицию о пережитом только 13 ноября: граждане Таджикистана 28, 22 и 27 лет рассказали, что одним октябрьским вечером подростки напали на них у дома №11 по Трамвайному проспекту. При этом хулиганов было пятеро, и неизвестные не только били дворников, но и угрожали им применением газового баллончика.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Одного из подростков поместили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что в Петербурге ревнивца и его друзей осудили за месть с изнасилованием любовника.

Фото: Piter.TV