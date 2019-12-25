В Петербурге ревнивца и его друзей осудили за месть с изнасилованием любовника

Мужчину обманом заставили раздеться, избили и надругались над ним.

В Петербурге осудили мужчину, решившего отомстить любовнику своей девушки. Вместе с ним срок получили двое друзей, которые помогли в реализации преступного плана. Об этом сообщила пресс-служба СК по городу.

Главный героем истории стал петербуржец Саликов, который приревновал девушку к другому мужчине. Свои подозрения он решил развеять при помощи телефона. Вступив в сговор с Цаем, он установил на новенький iPhone возлюбленной программы для записи разговоров, сообщений и фотографий. Копии всех файлов приходили ему на устройство. Спустя время мужчина убедился в неверности своей суженной и вознамерился отомстить и унизить морально ее любовника.

Чтобы воплотить в жизнь преступный план, ревнивцу потребовались подельники – привлекательная на вид Кузнецова и ранее судимый Плотников. Он попросил женщину познакомиться с жертвой, пригласить его в квартиру, создать романтическую атмосферу и догола раздеть. После этого она должна позвонить Плотникову.

Мужчина по плану ворвался в квартиру, где, строя из себя преданного мужа, морально унизил потерпевшего. Он избил любовника, а после, угрожая ножом, сексуально надругался над ним.

Саликову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 1 месяц в колонии общего режима. Его подельник Цай, который помог получить доступ к информации, получил 11 месяцев в колонии, Кузнецова – 3 года условно с испытательным сроком 1,5 года. Дело насильника Плотникова, находившегося в розыске, еще рассматривается в суде.

Ранее мы писали, что по ошибке забившему до смерти мать петербуржцу дали 4,5 года "строгача".

Фото: Piter.TV