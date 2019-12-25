По ошибке забившему до смерти мать петербуржцу дали 4,5 года "строгача"

Мужчина жил вместе с матерью на проспекте Энергетиков.

В Петербурге осудили мужчину, который, как он сам говорит, по ошибке до смерти забил свою мать в октябре 2019 года. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Мужчина жил вместе с матерью на проспекте Энергетиков. В ночь трагедии сын сильно поругался с мамой и избил ее. По версии следствия, было не менее пяти ударов по голове, шее и туловищу, около 30 ударов по рукам, на шее были следы удушения.

У мужчины другая версия: якобы он злоупотребил со спиртным, и в какой-то момент ночью, очнувшись рядом с матерью на постели, он подумал, что их грабят. Из-за испуга он несколько раз ударил собственную мать, так как думал, что это вор.

Подсудимый прежде не имел проблем с законом и получил положительные характеристики от свидетелей по этому делу, также, он долго ухаживал за своей матерью, а после инцидента сам вызвал медиков и полицию. Суд приговорил его к заключению в колонии строго режима на 4,5 года.

Суд продлил арест Олега Соколова до конца декабря.

Фото: Piter.TV