Еще один подросток из банды АУЕ задержан в Петербурге

Ему, как и другим двум задержанным, 17 лет, он нигде не учится и не работает.

Еще одного 17-летнего молодого человека задержали в Петербурге. Он подозревается в нападении на граждан в Таврическом саду. Об этом сообщает пресс-служба городского Следственного комитета.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали еще двоих молодых людей. Всем троим 17 лет, они нигде не учатся, не работают. Они группой, вечером 24 августа, избили двух мужчин в Таврическом саду, в том числе школьного учителя. Местные жители уверяют, что банда причастна и к другим нападениям. Следователи за эти дни провели более 10 обысков и нашли мобильник одного из потерпевших, электронные носители и личные вещи подозреваемых, представляющих интерес следствия.

В августе 2017 года задержанный молодой человек уже был привлечен к уголовному делу за серию грабежей и разбоев. Вместо заключения под стражу он и его 13 соучастников были отправлены под домашний арест. Очевидцы в Таврическом саду как раз отмечали, что на одном парне они заметиили электронный браслет для домашнего ареста.

АУЕ - арестантский уклад един, арестантское уркаганское единство.

Задержанные по факту избиения людей в Таврическом саду подростки находились под домашним арестом, но могли гулять по улице.

Фото: Фонтанка.ру