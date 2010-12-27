В Таврическом саду подростки из А.У.Е избили школьного учителя

Полиция не может наказать виновных из-за возраста.

Правоохранительные органы Петербурга расследуют нападение на школьного учителя. Инцидент произошел вечером 24 августа в Таврическом саду. В данном преступление подозреваютсмя подростки. Как отмечает сам пострадавший, его избили старшеклассники, которые придерживаются идеологии А.У.Е. Полиция возбудила уголовное дело в отношении несовершеннолетних злоумышленников.

Жертва агрессии школьников отметил, что нападение произошло неожиданно. Он вместе с другом и двумя знакомыми девушками сидели на лавочке. К ним подошла толпа, которая без предупреждения "проверила" личные вещи отдыхающих, а затем начала физическую расправу. Педагог получил множественные удары по телу и голове. Били подростки руками и ногами. Пострадавший на данный момент находится на госпитализации в Александровской больнице. У него зафиксировано два перелома челюсти. Его другу сломали нос.

Вероятных зачинщиков оперативники нашли, но после отпустили. Друзья жертв дебоширов через социальные сети вычислили каждого из нападавших. Среди них также замечены девушки. Участники обучаются в различных общеобразовательных учреждениях. На личных страницах разжигается ненависть к полиции и находятся свидетельства к причастности к А.У.Е."культуре.

Местные жители отметили, что банда за десять минут до этого был замечена за вандализмом: они крушили установленные урны с мусором.

Фото: Фонтанка.ру