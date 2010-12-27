Задержанные по факту избиения людей в Таврическом саду подростки находились под домашним арестом, но могли гулять по улице

В день нападения на людей фигурантам двухлетнего уголовного дела в суде должны были продлить меру пресечения.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга продолжают устанавливать причастных к избиению людей в Таврическом саду. Как сообщают 29 августа "Невские новости", трое из них уже были осуждены в 2016 году за разбой в Приморском районе.

Известно, что два года назад было задержано сразу двенадцать человек из группы АУЕ. Троих из них поместили под домашний арест, а остальные находились под подпиской о невыезде. Малолетние разбойники все два года находились под контролем сотрудников УФСИН по Петербургу и Ленобласти. Инспектор периодически навещал подростов, но контролировать их перемещения должны были специальные браслеты на ноге. Отмечается, что по решению суда фигуранты уголовного дела могли по несколько часов в день гулять по улице.

После нападения на людей в центре города в пятницу 24 августа в Следственный Комитет был доставлен несовершеннолетний Сергей. Юноша отрицал свою причастность к случившемуся и перекладывал вину на своих друзей. Группа АУЕ не ожидала, что их действия приведут к таким последствиям. Примечательно и то, что в день, когда у подростков "зачесались кулаки", в суде им должны были продлить меру пресечения.

Напомним, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статьям "Побои" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Также осенью Президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека проведет спецзаседание, где обсудят законодательные инициативы по противодействию многочисленным группам АУЕ, которые "героизируют" криминальный образ жизни.

Фото: Фонтанка.ру