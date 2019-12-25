Задержан бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов

Несколькими днями ранее чиновник ушел в отставку.

Адвокат бывшего вице-губернатора Свердловской области Мария Кириллова сообщила, что Олег Чемезов был задержан на территории Екатеринбурга российскими правоохранительными органами в лице Следственного управления. Она напомнила, что четыре дня назад экс-чиновник ушел в отставку. По данным от Telegram-канала SHOT, мужчина явился в отделение полиции по повестке, где его задержали. В настоящее время, согласно предварительным данным от местных СМИ, фигурант подозревается в уголовном деле о мошенничестве, совершённом группой лиц в особо крупном размере. В ТГ-канале SHOT добавили, что показания на коллегу мог дать экс-министр региона по Жилищно-коммунальному устройству Николай Смирнов. Речь идет о том, что Олег Чемезов может проходить по делу уральского олигарха — владельца энергетической компании "Облкоммунэнерго" Алексея Боброва, который ранее также был пойман сотрудниками полиции в Екатеринбурге. В Telegram-канале "112" считают, что задержание Олега Чемезова связано с расследованием уголовного дела л субсидиях, которые выделяло региональное правительство.

Олег Чемезов задержан ГСУ МВД Свердловской области при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, поэтому все выглядит странно и на грани покушения на убийство. Мария Кириллова, адвокат в комментарии изданию "E1.RU"

Напомним, что Олег Чемезов занимал должностной пост с 2021 года. На днях чиновник подал в отставку. Он объяснил свое решение желанием проводить больше времени со своими детьми.

Фото: Piter.tv