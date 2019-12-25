Задержан бывший режиссер "Навальный Live" Яковлев

Мужчину отвезли на допрос прямо из аэропорта.

Задержан бывший режиссер YouTube-канала "Навальный Live" Алексей Яковлев. Об этом сообщил сам сторонник российского оппозиционера Алексея Навального в интервью для издания "Открытие медиа". Мужчина пояснил, что его забрали вечером 30 июня из самолета в аэропорту Шереметьево после того, как рейс приземлился в Москве.

Меня везут на допрос в Следственный комитет по делу о мошенничестве. Алексей Яковлев, режиссер

Напомним, что речь идет об уголовном расследовании против Алексея Навального. Режиссер уточнил, что ранее с ним связывался следователь и вызывал на допрос, однако мужчина отказался принимать повестку в надзорное ведомство по телефону. Яковлев заметил, что находится в статусе свидетеля по делу, которое завели против Навального в декабре 2020 года. Обвинение полагает, что политический деятель собрал 588 млн рублей в качестве пожертвований от ФБК (организация, признанная Минюстом РФ иноагентом), а также потратил свыше 356 млн рублей на собственные нужды.

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Фото: Facebook/the4001st

