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Задержан бывший режиссер "Навальный Live" Яковлев
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Задержан бывший режиссер "Навальный Live" Яковлев

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Мужчину отвезли на допрос прямо из аэропорта.

Задержан бывший режиссер YouTube-канала "Навальный Live" Алексей Яковлев. Об этом сообщил сам сторонник российского оппозиционера Алексея Навального в интервью для издания "Открытие медиа". Мужчина пояснил, что его забрали вечером 30 июня из самолета в аэропорту Шереметьево после того, как рейс приземлился в Москве.

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Алексей Яковлев, режиссер

Напомним, что речь идет об уголовном расследовании против Алексея Навального. Режиссер уточнил, что ранее с ним связывался следователь и вызывал на допрос, однако мужчина отказался принимать повестку в надзорное ведомство по телефону. Яковлев заметил, что находится в статусе свидетеля по делу, которое завели против Навального в декабре 2020 года. Обвинение полагает, что политический деятель собрал 588 млн рублей в качестве пожертвований от ФБК (организация, признанная Минюстом РФ иноагентом), а также потратил свыше 356 млн рублей на собственные нужды.

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Фото: Facebook/the4001st
 

Теги: алексей навальный, навальный live, оппозиция
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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