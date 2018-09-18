Экс-инженер "Адмиралтейских верфей" задержан за хищение 33 млн рублей

Полиция провела оперативные мероприятия и взяла подозреваемого под стражу.

Правоохранительные органы Петербурга задержали бывшего главного инженера "Адмиралтейских верфей" по подозрению в хищении средств в особо крупном размере. В рамках государственного контракта, заключенного с Министерством обороны, Владимиру Бойкову удалось перенаправить на личные нужды около 33 миллионов рублей. Специалисты отмечают, что в преступной схеме могли также участвовать двое коллег предполагаемого злоумышленника.

Отметим, что мужчина задержан еще 26 февраля. Дело в его отношении возбуждено 15 января этого года. Ранее обвинение было предъявлено экс-генеральному директору компании "Новит Про", а также заместителю Бойкова.

Напомним, что генпрокурор Украины назвал "виновника", из-за которого страна потеряла Крым.

Фото: Piter.tv