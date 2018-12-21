Генпрокурор Украины назвал "виновника", из-за которого страна потеряла Крым

Во всех грехах обвинили бывшего главу ВСУ.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о связи задержанного бывшего главы Генштаба ВСУ и потери полуострова Крым, а также контроля над Донбассом.Об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня". По мнению эксперта, именно Владимир Заман виновен в территориальных изменениях государства.

На данный момент экс-руководителя ведомства обвиняют в умышленном сокращении состава ВСУ, а также расформировании 70 воинских частей и избавлении от военкоматов. Отсутствие последних помешало всеобщей мобилизации в 2014 году. Луценко предположил, что Заман фактически подготавливал вхождение Крыма в состав России.

Напомним, что обвиняемый офицер руководил ВСУ в течение двух лет до февраля 2014 года.

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