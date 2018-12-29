Совладелец ГК "Город" Ванчугов вышел из СИЗО: он теперь под домашним арестом

Мужчине изменили меру пресечения.

Петербургский городской суд освободил из-под стражи одного из бывших владельцев ГК "Город" Максима Ванчугова. Инстанция приняла предложение защиты об изменении меры наказания: фигурант расследования направлен под домашний арест из СИЗО. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Представители закона отметили, что тяжесть преступлений, в которых подозревают петербуржца не является поводом для продления срока содержания под стражей. Также продление на срок в 43 месяца противоречит Конвенции о защите прав человека, а также Конституции России"

Напомним, что братьев Ванчуговых задержали в 2015 году. К операции пришлось привлекать спецназовцев, так как предполагаемые злоумышленники забаррикадировались в квартире. Мужчин обвиняют в хищении средств дольщиков путем создания фирм-однодневок. В общей сложности местные жители пострадали от действий семейного бизнеса на 2,9 миллиарда.

Фото: Piter.tv