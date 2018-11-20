Безработный петербуржец напоил и изнасиловал школьницу в квартире на Культуры

В полицию обратилась мать девушки.

В воскресенье, 3 февраля, в полицию Петербурга обратилась 60-летняя женщина и заявила, что ее 15-летнюю дочь изнасиловал 31-летний мужчина. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, 21 января 2019 года ее несовершеннолетняя дочь находилась в гостях у подозреваемого в квартире дома №9/1 по проспекту Культуры. Известно, что петербуржец напоил девушку и совершил в отношении нее противоправные действия сексуального характера.

В настоящий момент мужчина задержан. По предварительным данным он нигде не работает. Правоохранители продолжают расследование.

Ранее мы писали, что извращенец домогался до первокурсника в петербургском метро.

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