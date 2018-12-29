Извращенец домогался до первокурсника в петербургском метро

Инцидент произошел между станциями "Гостиный двор" и "Маяковская".

В среду, 23 января, в управление полиции на метрополитене Петербурга обратился студент первого курса политехнического колледжа. Молодой человек рассказал о домогательствах в подземке. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, между станциями "Гостиный двор" и "Маяковская" к нему пристал неизвестный мужчина и совершил развратные действия. После этого он вышел из вагона и скрылся в неизвестном направлении.

В настоящий момент стражи порядка проводят проверку по факту случившегося.

Ранее мы писали, что таксист-педофил изнасиловал трех мальчиков в Ленобласти.

Фото: Piter.TV