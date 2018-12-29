Таксист-педофил изнасиловал трех мальчиков в Ленобласти

Жертвами преступника стали дети 11 и 12 лет.

Дело 40-летнего мужчины из Ленобласти, которого подозревают в изнасиловании трех мальчиков, дошло до суда. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

Одно из преступлений случилось 30 августа 2017 года. Житель Петербурга познакомился на улице с 11-летним мальчиком и пригласил его съездить на Червонное озеро в поселке Ольшаники. Ребенок доверился взрослому и согласился. Мужчина увез свою жертву в указанное место, где надругался над ней.

Еще два аналогичных преступления произошли на съемной квартире педофила в Новом Девяткино. В марте 2018 года жертвами маньяка стали двое мальчиков 12 лет. Следствию стало известно, что мужчина зарабатывал благодаря частному извозу.

В настоящий момент насильник содержится под стражей. Ему предъявлено обвинение по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних". По этому делу собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Ранее мы писали, что педофил изнасиловал 9-летнего мальчика в Сосновом Бору.

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