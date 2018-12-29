Педофил изнасиловал 9-летнего мальчика в Сосновом Бору

Мужчину ждет суд.

Следователи СК Соснового Бора Ленобласти закончили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 44-летнего мужчины. Его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 2 октября 2018 года. Когда 9-летний мальчик шел домой, его окликнул неизвестный мужчина. Он смог втереться в доверие к ребенку и заманить его к себе домой. Далее в отношении мальчика были совершены насильственные действия сексуального характера. Ребенку удалось вырваться из рук педофила и сбежать из квартиры. После обо всем этом узнали правоохранительные органы.

Известно, что ранее мужчина был судим за кражу и оборот наркотиков. В настоящий момент он арестован. Материалы дела направлены в суд.

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