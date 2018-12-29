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В Ленобласти "знахарь" надругался над 17-летней клиенткой во время лечебного массажа
Сегодня, 14:35
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Alena_Zinovieva

В Ленобласти "знахарь" надругался над 17-летней клиенткой во время лечебного массажа

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Мужчина скрывался от правосудия и был объявлен в федеральный розыск.

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 61-летнего жителя Тосненского района Ленобласти. Его обвиняют в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Согласно материалам дела, москвичка вместе со своей 17-летней дочерью приехала в поселок Ульяновка к "знахарю". Во время лечебного массажа, обвиняемый изнасиловал свою несовершеннолетнюю клиентку.

После этого потерпевшие обратились к стражам порядка с требованием наказать извращенца. Мужчина скрывался и был объявлен в розыск. В конце сентября 2018 года его нашли в Петербурге в съемной квартире. В настоящий момент лже знахарь задержан. Его ждет тюрьма.

Ранее мы писали, что житель Петербурга надругался над 9-летней девочкой в коммуналке.

Фото: pixabay.com

Теги: лечебный массаж, насилие на несовершеннолетней
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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