В Петербурге годовалая малышка умерла после лечебного массажа

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Годовалая девочка найдена мертвой в квартире одного из домов на улице Авиаконструкторов. Малышка скончалась в своей кроватке спустя три часа после лечебного массажа. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мать погибшего ребенка рассказала, что вместе с дочкой регулярно посещала медицинское учреждение. Перед смертью девочке сделали массаж. По возвращению домой малышка заснула и больше не проснулась.

Семья, в которой проживала девочка, считается благополучной. Погибшая регулярно наблюдалась у врачей. Каких-либо врожденных заболеваний и серьезных патологий выявлено не было.

В отношении медсестры, делавшей массаж, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Девушку задержали. Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося. Тело ребенка доставили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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