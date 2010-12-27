В Ленобласти нашли исцарапанный обнаженный труп

Мертвого мужчину обнаружили в деревне Мухоловка.

Утром 18 марта житель деревни Мухоловка Ломоносовского района Ленобласти нашел возле своего автомобиля обнаженный труп мужчины. Об этом рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах.

О своей неприятной находке автомобилист сообщил медикам. Однако врачи оказались бессильны в сложившейся ситуации и вызвали полицию. Стражи порядка осмотрели тело и нашли на нем многочисленные царапины.

В настоящий момент ведется расследования. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что в Ленобласти посреди дороги лежал труп со следами от колес.

Фото: Piter.TV