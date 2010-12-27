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В Ленобласти нашли исцарапанный обнаженный труп
Сегодня, 11:51
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Alena_Zinovieva

В Ленобласти нашли исцарапанный обнаженный труп

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Мертвого мужчину обнаружили в деревне Мухоловка.

Утром 18 марта житель деревни Мухоловка Ломоносовского района Ленобласти нашел возле своего автомобиля обнаженный труп мужчины. Об этом рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах.

О своей неприятной находке автомобилист сообщил медикам. Однако врачи оказались бессильны в сложившейся ситуации и вызвали полицию. Стражи порядка осмотрели тело и нашли  на нем многочисленные царапины.

В настоящий момент ведется расследования. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что в Ленобласти посреди дороги лежал труп со следами от колес.

Фото: Piter.TV

Теги: исцарапанное тело, мертвый мужчина, нашли труп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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