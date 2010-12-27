В Ленобласти посреди дороги лежал труп со следами от колес

Полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места преступления.

На выходных в Ленинградской области посреди дороги нашли труп мужчины. Очевидцы обратились в полицию 16 марта в 22:40 об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В полиции очевидец рассказал, что в 100 метрах от деревни Новое Карстолово в Гатчинском районе прямо посреди дороги лежит труп. По предварительным данным, мужчину сбила машина, так как на нем есть следы от колес Предварительно удалось установить и личность погибшего.

Полиция разыскивает водителя и выясняет подробности происшествия.

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Фото: Piter.TV