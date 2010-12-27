Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
В Красносельском районе мать с любовником изнасиловали семилетнего ребенка
Сегодня, 11:11
0
alexandra08
815

В Красносельском районе мать с любовником изнасиловали семилетнего ребенка

0
 
 

Женщина, начитавшись советов в соцсетях, решила приобщить сына к интимной жизни с детства.

В Петербурге арестовали 38-летнюю женщину и ее любовника за вовлечение 7-летнего  ребенка в интимную жизнь. Об этом сегодня, 9 апреля,  сообщило агентство новостей  "Оперативное прикрытие". Парочка считала, что таким образом мальчик "безболезненно" приобщится к сексуальной культуре.

Растлителей задержали еще на прошлой неделе в Красносельском районе.  Как сообщают следственные органы, ребенка изнасиловали около часа дня, 4 апреля, у себя дома на улице Адмирала Черокова.  Мать мальчика, начитавшись советов в соцсетях,  решила приобщить сына к интимной жизни с детства. В этом ей решился помочь ее сожитель.

В районном следственном комитете уже возбудили уголовное дело "Насильственные действия сексуального характера". 38-летнюю маму и ее 35-летнего приятеля на время следствия поместили в следственный изолятор.

Фото: Pixabay.com

Теги: криминал , насилие , насилие над несовершеннолетними
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5