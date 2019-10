По данным МВД, за 2018 год жертвами покушения на половую неприкосновенность стали 11 тыс. детей.

В России за последние 5 лет увеличилось число преступлений против половой неприкосновенности детей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти регионов МВД РФ Вадима Гайдова, за указанный временной промежуток показатель вырос на 42%.

По данным МВД, за 2018 год жертвами покушения на половую неприкосновенность стали 11 тыс. детей. За минувший год зарегистрировано более 14 тыс. подобных преступлений. Гайдов рассказал, что каждое шестое преступление совершено в семье, а каждое двенадцатое родителями.

Ранее в Госдуме приняли законопроект об усилении мер борьбы с преступлениями в отношении детей. Согласно проекту, поправки будут внесены в УК РФ. Они предусматривают отмену сроков давности по достижению жертвы насилия совершеннолетия.

