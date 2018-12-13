Педофил из Соснового Бора осужден на 5,5 лет за изнасилование ребенка

Мужчина заманил мальчика к себе в квартиру, где надругался над ним.

В среду, 29 мая, состоялся суд над 44-летним жителем из Соснового Бора. Его признали виновным в изнасиловании 9-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ленобласти.

Установлено, что вечером 2 октября 2018 года мужчина встретил возвращающегося домой школьника и обманным путем привел его к себе домой. Там злоумышленник надругался над мальчиком. Жертве педофила удалось сбежать и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

Известно, что ранее осужденный неоднократно привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений и противоправных действий в сфере оборота наркотиков. За это он отбывал наказание в местах лишения свободы.

Суд признал мужчину виновным по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет. Преступник будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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Фото: Piter.TV