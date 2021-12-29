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Задержали 33-летнего подозреваемого в серии лжеминирований в Петербурге
Сегодня, 20:40
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Задержали 33-летнего подозреваемого в серии лжеминирований в Петербурге

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На месте проживания подозреваемого были найдены средства связи, с помощью которых злоумышленник осуществлял противоправную деятельность. 

В четверг, 27 января, стало известно, что правоохранители задержали 33-летнего мужчину в Москве, которого подозревают в многократных "минированиях" объектов транспорта в Петербурге.

Как рассказали пресс-службе Управления на транспорте МВД по Северо-Западу, мужчина оказался уроженцем Саратовской области. Согласно данным полиции, он не менее шести раз сообщал об актах терроризма на петербургском транспорте. Письма с угрозами он отправлял посредством электронной почты и мессенджера.

В сообщении уточняют, что на месте проживания подозреваемого были найдены средства связи, с помощью которых злоумышленник осуществлял противоправную деятельность. 

Мужчину заключили под стражу и возбудили два уголовных дела. 

Ранее мы сообщали, что предполагаемого 18-летнего убийцу таксиста в Петербурге нашли в Пензе.

Фото: Piter.tv
 

Теги: минирование, транспорт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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