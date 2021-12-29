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Предполагаемого 18-летнего убийцу таксиста в Петербурге нашли в Пензе
Сегодня, 19:47
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Предполагаемого 18-летнего убийцу таксиста в Петербурге нашли в Пензе

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Молодому человеку уже предъявлено обвинение, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте.

В четверг, 27 января, стало известно, в Пензе задержали подозреваемого в убийстве водителя такси в Петербурге. Им оказался 18-летний молодой человек, которого уже доставили в город на Неве. 

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Петербургу, молодому человеку уже предъявлено обвинение, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Согласно версии следствия, в припаркованном Volkswagen Polo 22 января обвиняемый в ходе конфликта несколько раз ударил ножом потерпевшего. Мужчина скончался на месте инцидента от полученных травм. Его тело нашли рядом с аэропортом Пулково. 

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали, что полицейские нашли труп мигранта в машине у Пулково. Погибший приехал в Россию в конце декабря и имел патент на работу, однако на миграционный учет, по всей видимости, встать не успел. 

Фото: Piter.tv

Теги: поножовщина, пулково, такси, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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