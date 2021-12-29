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Полицейские нашли труп мигранта в машине у Пулково
Сегодня, 9:02
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Полицейские нашли труп мигранта в машине у Пулково

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Сотрудники разыскивают трех подозреваемых.

Накануне вечером в полицию наряд полиции прибыл на Пулковское шоссе по вызову: в "Фольксваген Поло" обнаружили тело 26-летнего мигранта. 

Эксперты зафиксировали множественные ножевые ранения в области груди, головы, а также было перерезано горло. 

Известно, что машина принадлежит одной местной фирме. Погибший приехал в Россию в конце декабря и имел патент на работу, однако на миграционный учет, по всей видимости, встать не успел. Кроме того, в машине обнаружили орудие убийства. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", полиция разыскивает трех подозреваемых.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, пулково, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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