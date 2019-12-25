Губернатор: "Мы закладываем фундамент для ускоренного экономического развития города"

Смольный поставил в приоритет решение задач – противостояние пандемии, ускоренный экономический рост, решение застарелых городских проблем.

В среду, 27 октября, в докладе к первому чтению законопроекта о бюджете на 2022 год в Законодательном Собрании губернатор сообщил, что главный финансовый документ Петербурга по своей структуре нацелен на решение нескольких задач.

В первую очередь закладывается фундамент для ускоренного экономического развития города. Чиновники стараются создать озможности для преодоления целого ряда застарелых городских проблем, укрепляется база для противостояния пандемии.

Представленный региональный бюджет на 2022-й год имеет доходную часть в размере 874,3 млрд рублей, расходную часть в размере 918,1 млрд рублей, плановый дефицит – 43,8 млрд рублей, или 5,2 % от объема собственных доходов.

Ранее мы писали, что более 300 инициатив проекта "Твой бюджет в школах" направили на экспертизу.

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