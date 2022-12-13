Зачисление в первые классы петербургских школ начнётся 1 апреля

К началу процедур начали готовиться в МФЦ.

С 1 апреля в Северной столице начнётся первый этап зачисления школьников в первые классы. В процессу уже готовятся городские МФЦ и портала gu.spb.ru. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Начальный этап приёма заявлений будет длиться до 30 июня. В этот период документы ждут от родителей детей-льготников и тех, кто проживает на закрепленной территории. С 6 июля будут зачислят всех остальных в формате живой очереди. Родители могут выбрать для ребёнка несколько школ. На каждый из вариантов нужно подать отдельное заявление.

Всего в Северной столице действуют 63 МФЦ и 5 мобильных офисов в удаленных районах. Кроме того, заявление можно подать через Портал госуслуг.

Ранее мы сообщили о том, что к началу учебного года в Петербурге будет открыто 100 дополнительных первых классов.

Фото: Piter.TV