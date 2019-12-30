Петербург посыпают реагентами даже в отсутствие снега

Местные жители жалуются на то, что тротуары и дороги сейчас стали напоминать песочницы.

Рабочие Петербурга занимаются посыпкой дорог и тротуаров реагентами несмотря на отсутствие снежного покрова. О странных действиях служб сообщили местные жители в социальных сетях. Они заметили специальную технику, которая разбрасывала на проезжую часть специальные вещества против обледенения. Жителям Выборгского района города удалось сфотографировать это на камеры мобильных устройств.

Напомним, что в городе есть запасы из 100 тысяч тонн соли и такого же количества песка. Петербуржцы жалуются на действия рабочих в администрации, так как в отсутствие осадков улицы стали напоминать песочницы.

Ранее Piter.tv писал о том, что Росприроднадзор не поддержал использование реагентов в Петербурге.

Фото: Вконтакте/Выборгский район

