Росприроднадзор не поддержал использование реагентов в Петербурге

Ведомство сообщило о том, что реагенты загрязняют реки и каналы Северной столицы.

Росприроднадзор по СЗФО отрицательно относится к использованию реагентов для очистки улиц от снега. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Причиной для такого заявления послужила информация СМИ, которые писали о том, что Петербург может снова начать использовать реагенты. Специальные реактивы загрязняют водные объекты. Так как ливневая канализация Северной столицы не прочищается, таким образом загрязняющие вещества могут попасть в реки и каналы города.

Использование же песко-соляных смесей для расчистки дорог от снега и наледи наоборот снижает этот риск.

В пресс-службе Росприроднадзор по СЗФО отметили, что в Госдуму был внесен законопроект, который запретит использование противогололедных реагентов на проезжей части, тротуарах, пешеходных (велосипедных) дорожках и остановках маршрутного транспорта.

Фото: Piter.TV

