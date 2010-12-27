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Росприроднадзор не поддержал использование реагентов в Петербурге
Сегодня, 18:41
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Росприроднадзор не поддержал использование реагентов в Петербурге

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Ведомство сообщило о том, что реагенты загрязняют реки и каналы Северной столицы.

Росприроднадзор по СЗФО отрицательно относится к использованию реагентов для очистки улиц от снега. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба ведомства. 

Причиной для такого заявления послужила информация СМИ, которые писали о том, что Петербург может снова начать использовать реагенты. Специальные реактивы загрязняют водные объекты. Так как ливневая канализация Северной столицы не прочищается, таким образом загрязняющие вещества могут попасть в реки и каналы города. 

Использование же песко-соляных смесей для расчистки дорог от снега и наледи наоборот снижает этот риск. 

В пресс-службе Росприроднадзор по СЗФО отметили, что в Госдуму был внесен законопроект, который запретит использование противогололедных реагентов на проезжей части, тротуарах, пешеходных (велосипедных) дорожках и остановках маршрутного транспорта. 

Фото: Piter.TV 
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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