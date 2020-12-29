Забравшийся в частный дом в Ломоносове вор не заметил в темноте сына хозяйки

Подросток не смог помешать вору вынести ценности из его дома, но отогнал от соседей.

Утром 27 января в полицию обратился 16-летний житель Ломоносова. Как стало известно Piter.TV, в частный дом на улице Анны Павловой, где подросток живет с мамой и братом, залез вор. При этом злоумышленник не заметил в темноте самого мальчика.

Неизвестный проник в дом утром, повредив входную дверь. Со слов мальчика, его мама-бухгалтер уже уехала на работу, младший брат отправился в школу, а сам он продолжал спать, пока в 10 утра не проснулся от звука шагов в своей комнате. Неизвестный мужчина либо не заметил мальчика в темноте, либо подумал, что тот крепко спит, поэтому начал методично обирать комнату. Мужчина забрал со стола планшет и мобильный телефон с пола, после чего пошел искать ценности в других комнатах. Как только мужчина вышел из спальни школьника, подросток оделся и пошел за вором, но тот успел выйти из дома и попытался перелезть через забор к соседям. Мальчик окрикнул злоумышленника и побежал к нему, но тот распылил в сторону подростка перцовый газ из баллончика и скрылся.

Злоумышленник успел утащить из дома не только упомянутые гаджеты, но еще и норковую шубу, украшения с изумрудами и бриллиантами, золотые кольца. Сумма ущерба составила 160 тысяч рублей. Преступник 40 лет на вид был невысок, одет в темные штаны и куртку, черные ботинки и шапку, при себе имел бежевый рюкзак.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что задержан грабитель, отобравший у студента в баре дорогой смартфон.

Фото: pixabay