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Задержан грабитель, отобравший у студента в баре дорогой смартфон
Сегодня, 9:30
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himif

Задержан грабитель, отобравший у студента в баре дорогой смартфон

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Полиция разыскала его в тот же день.

В минувшее воскресенье, 24 января, в полицию Выборгского района Петербурга обратился 17-летний студент. Парень рассказал, что неизвестный силой отобрал у него смартфон в помещении бара на проспекте Просвещения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Поздним вечером того же дня полиция разыскала грабителя и задержала его, им оказался 39-летний неработающий житель Невского района. Похищенный телефон стоимостью 100 тысяч рублей изъяли. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее в гипермаркете Петербурга задержали сладкоежку, укравшего 108 плиток шоколада.

Фото: pixabay

Теги: грабитель, смартфон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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