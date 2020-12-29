Задержан грабитель, отобравший у студента в баре дорогой смартфон

Полиция разыскала его в тот же день.

В минувшее воскресенье, 24 января, в полицию Выборгского района Петербурга обратился 17-летний студент. Парень рассказал, что неизвестный силой отобрал у него смартфон в помещении бара на проспекте Просвещения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Поздним вечером того же дня полиция разыскала грабителя и задержала его, им оказался 39-летний неработающий житель Невского района. Похищенный телефон стоимостью 100 тысяч рублей изъяли. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее в гипермаркете Петербурга задержали сладкоежку, укравшего 108 плиток шоколада.

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