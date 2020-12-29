В гипермаркете Петербурга задержали сладкоежку, укравшего 108 плиток шоколада

В Московском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали сладкоежку, укравшего 108 шоколадок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 15 января сработала тревожная кнопка в гипермаркете на Шереметьевской улице. Сотрудники Росгвардии задержали с поличным посетителя, в рюкзаке которого было 108 шоколадок и упаковка чая.
Подозреваемый был передан сотрудникам полиции.
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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти; pixabay
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