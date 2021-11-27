Забор вокруг исторического комплекса Больницы Красного Креста обсуждается в социальных сетях

Жители Центрального района Петербурга активно обсуждают судьбу деревянного забора, окружающего комплекс зданий исторической Больницы Красного Креста общины Святой Евгении, которая в настоящее время служит Госпиталем для ветеранов войн.

Этот вопрос стал важным для местных жителей еще в 2018 году, когда в городе обсуждалась идея воссоздания ограды. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Историческая ограда, которая предположительно существовала в 1914 году, представляла собой деревянную конструкцию с каменным цоколем и заездом через высокую арку, опиравшуюся на деревянные столбы. Однако в настоящее время забор вокруг комплекса выполнен из дерева и установлен гораздо позже.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) подтвердил, что в 2018 году рассматривал и согласовал проектную документацию на воссоздание исторической ограды с воротами и благоустройство территории. Однако, пока заявление о выдаче разрешения на проведение работ в ведомство не поступало, и точные сроки выполнения проекта остаются неопределенными.

Судьба ограды теперь находится в руках Госпиталя для ветеранов войн, являющегося правообладателем данного объекта. Представители учреждения здравоохранения сообщили, что Смольный выделил целевую субсидию на восстановление исторического облика ограждения и ворот. В настоящее время завершается конкурсная процедура поиска подрядчика, который выполнит эти работы.

Ранее сообщалось, что больницы Петербурга перешли на особый режим в период проведения саммита Россия — Африка

Фото: Piter.TV

