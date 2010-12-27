Речь идет о мяче, который нападающий забил в ворота хабаровского СКА в последнем матче.

Антон Заболотный стал автором лучшего гола "Зенита" в сезоне 2017/18. Так решили болельщики петербургского клуба. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Речь идет о мяче, который нападающий забил в ворота хабаровского СКА в последнем матче. Тогда сине-бело-голубые разгромили соперника со счетом 6:0. Заболотный получил награду из рук 9-летнего воспитанника академии "Зенита" Матвея Лабадаева.

Ранее главный тренер "Зенита" признался, что команде необходимо "усиление".

Фото: fc-zenit.ru