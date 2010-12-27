Главный тренер "Зенита" признался, что команде необходимо "усиление"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что команде необходимо "усилене". Об этом сообщает пресс-центр петербургского клуба.
По составу мы не сильнее и не слабее наших прямых конкурентов. У нас вполне боеспособный коллектив, который может бороться за победу в чемпионате. Но для того, чтобы сделать команду более крепкой и сбалансированной, нужно усиление, рассказывает Сергей Семак
Главный тренер отметил, что уже донес до руководства свои мысли.
В этом сезоне петербургский клуб пока не сделал ни одного приобретения. Напротив, с некоторыми игроками "Зенит" расстался, а именно с такими игроками, как Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Дмитрий Полоз и Лука Джорджевич .
Фото: официальный сайт "Зенит"