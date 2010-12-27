Главный тренер "Зенита" признался, что команде необходимо "усиление"

Сергей Семак отметил, что "усиление" нужно для того, чтобы команда стала более крепкой и сбалансированной!

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что команде необходимо "усилене". Об этом сообщает пресс-центр петербургского клуба.

По составу мы не сильнее и не слабее наших прямых конкурентов. У нас вполне боеспособный коллектив, который может бороться за победу в чемпионате. Но для того, чтобы сделать команду более крепкой и сбалансированной, нужно усиление, рассказывает Сергей Семак

Главный тренер отметил, что уже донес до руководства свои мысли.

В этом сезоне петербургский клуб пока не сделал ни одного приобретения. Напротив, с некоторыми игроками "Зенит" расстался, а именно с такими игроками, как Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Дмитрий Полоз и Лука Джорджевич .

Фото: официальный сайт "Зенит"