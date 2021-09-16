Заболевший COVID-19 глава Бурятии назвал рабочее место "клеткой"

Алексей Цыденов рассчитывает на скорую выписку.

Находящийся на самоизоляции глава Бурятии Алексей Цыденов провел эфир с подписчиками в социальной сети Instagram. Чиновник объяснил, что чувствует себя хорошо, несмотря на заражение коронавирусом. Он продемонстрировал свое рабочее место на время карантина, назвав его "клеткой". Спикер выразил надежду на скорейшее выздоровление. На кадрах представлена выгородка зеленого цвета, необходимая для выхода в эфир с коллегами, а также специально расставленные световое оборудование.

Рабочее место... где я то ли болею, то ли работаю, целая студия развернута. Самочувствие как было нормальное, так и есть... Сегодня сдал тест, надеюсь, меня из этой клетки сегодня выпустят. Важнейшее мероприятие - выборы, и я изолированный. Алексей Цыденов, глава Бурятии

Напомним, что чиновники инфицировался 8 сентября. Цыденов заболел ковидом несмотря на две прививки от COVID-19. Заболевание проходит у губернатора региона в легкой форме.

Фото и видео: Instagram / tsydenov_aleksey