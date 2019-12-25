Алексей Цыденов инфицировался несмотря на недавнюю ревакцинацию.

Глава Бурятии заразился коронавирусом. Об этом чиновник рассказал в собственном аккаунте в социальной сети Instagram. Алексей Цыденов уточнил подписчикам, что перед этим был дважды вакцинирован против COVID-19. Спикер заметил, что регулярно делает ПЦР-тесты на инфекцию. В последний раз исследование проводилось 2 сентября в рамках Восточного экономического форума, который проводился во Владивостоке. Тогда тестирование показало отрицательный результат на заражение.

Ковид подхватил, хотя дважды вакцинирован. Тест показал, что ковид есть, а самочувствие в целом нормальное, только нос немножко "гундит". Алексей Цыденов, губернатор Бурятии

Напомним, что ранее Цыденов не болел ковидом. Чиновник сделал себе прививку от коронавируса одним из самых первых, в начале пандемии. В июле 2021 года губернатор прошел через ревакцинацию.

Вторая инъекция вакцины снижает риск затяжного течения коронавируса.

Фото и видео: Instagram / tsydenov_aleksey