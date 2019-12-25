Вторая инъекция вакцины снижает риск затяжного течения коронавируса

Риск снижается почти в два раза

Ученые из Королевского колледжа Лондона проанализировали данные участников, зарегистрированных в приложении UK ZOE COVID Symptom Study. В приложении можно вести дневник наблюдений, а также симптомы и результаты тестов и вакцинацию. Так, исследователи проанализировали данные людей, которые вакцинировались в период с 8 декабря 2020 года по 4 июля 2021 года. Из них более 1,2 млн участников получили одну дозу препарата, а более 970 тыс. человек – две дозы. Статья была опубликована в журнале The Lancet Infectious Diseases.

Выяснилось, что почти в два раза снижается риск после второй инъекции. Кроме того, на 73% после второй дозы препарата меньше госпитализаций и на 31% меньше острых симптомов, если все же человек заразился COVID-19. При этом симптомы такие, как у невакцинированных людей. Речь идет про кашель, потерю обоняния, лихорадку, головные боли и повышенную усталость.

Люди, живущие в неблагополучных районах, подвергались большему риску заражения после однократной вакцинации. Люди с серьезными проблемами со здоровьем и хроническими заболеваниями, а особенно те, кто не может самостоятельно вести полноценную жизнь, даже после вакцинации имели повышенный риск заражения.

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