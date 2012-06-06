Заболеваемость ковидом снизилась на 45% за неделю в Петербурге

В последние три дня к штатной работе стали возвращаться стационары, а с 21 февраля в поликлиниках Петербурга возобновили оказание плановой медпомощи.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась на 45% в Петербурге. Об этом 5 марта рассказали в пресс-службе Смольного.

В последние три дня к штатной работе стали возвращаться стационары, а с 21 февраля в поликлиниках Петербурга возобновили оказание плановой медпомощи. За минувшие дни свернули 3 872 койки для ковид-пациентов. Седьмой корпус "Ленэкспо", основной корпус больницы святого Георгия, корпус больницы № 33 в Колпино, пансионат "Заря", новый корпус больницы святителя Луки и Городская больница № 20 перестали работать с ковидными больными. Также перепрофилируются детские больницы: в Детской клинической больнице им. Н. Ф. Филатова вывели 82 койки, а в Детской больнице № 22 — 60 коек.

Ранее петербургские врачи рассказали о борьбе с пандемией. Первым пациентом оказался итальянский студент из университет имени Мечникова, который приехал из Милана 29 февраля, а 2 марта обратился в больницу.

Фото: Piter.tv