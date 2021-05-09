Петербургские врачи рассказали о борьбе с пандемией

Первым пациентом оказался итальянский студент из университет имени Мечникова, который приехал из Милана 29 февраля, а 2 марта обратился в больницу.

В субботу, 5 марта, ровно два года с момента, как был официально поставлен первый диагноз COVID-19. "Петербургский дневник" поговорил с врачами и узнал, как город борется с пандемией.

Первый пациент, студент из Италии, успешно выздоровел и сейчас живет на родине. Андрей Сарана, первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению, сообщил, что тогда врачи надеялись, что вирус уйдет быстро, а заболевание – как грипп.

Сейчас, оглядываясь назад, понимаешь, что мы встретились с серьезным врагом и по количеству заболевших, и по тяжести состояния, и по исходу заболевания. Кажется, что человек поправляется – и вдруг он погибает. Непрогнозируемый исход, непонятность течения. Со временем оказалось, что это история двухгодичная, с достаточно большими потерями, которые, к сожалению, были, несмотря на все прилагаемые усилия. Андрей Сарана

По словам чиновника, технически город подготовился быстро. Врачи поняли, что всем вместе можно справиться с пандемией: надо много работать, нужны определенные ресурсы, но это возможно.

Я уверен, что позднее будет должным образом оценена роль вакцинации. Мы увидели успех по снижению смертности, и это главное. Алексей Яковлев, доктор медицинских наук

Фото: Piter.tv