Ровно два года назад в Петербурге официально зафиксировали первый случай заболевания COVID-19

Гражданина Италии госпитализировали в Боткина 2 марта с признаками острой респираторной инфекции.

Два года назад 5 марта в Петербурге официально подтвердили первый случай заболевания коронавирусом, напомнили в комитете по здравоохранению.

2 марта 2020 года гражданина Италии госпитализировали в больницу имени Боткина с признаками острой респираторной инфекции, а через двое суток пришел положительный анализ на коронавирус. Пациент быстро поправился и через две недели выписался с отрицательными анализами.

С того времени в больнице организовали поэтапное перепрофилирование всей площадки "Пискаревский пр., 49": сформировали уникальные инфекционные отделения – для беременных, рожениц и родильниц с COVID-19, для больных, находящихся на заместительной почечной терапии, а также отделения для больных с новой коронавирусной инфекцией в сочетании с ВИЧ-инфекцией и для пациентов с туберкулезом и коронавирусом.

Фото: Комздрав СПб / Телеграм