Количество заболевших ковидом в Петербурге упало на 14%

Незначительно выросло число госпитализированных.

Количество заболевших коронавирусом в Петербурге снизилось на 14,24% по сравнению с предыдущей пятницей. Об этом говорится в информационной справке по противодействию эпидемии, опубликованную Смольным.

Также отмечается, что незначительно (на 1,62%) выросло число госпитализированных взрослых петербуржцев с ковид-ассоциированными состояниями. В целом по городу зафиксировано снижение распространения ковида, оно замедлилось практически до уровня плато, но пока носит нестабильный характер.

В комздраве подчеркнули, что развитие третьей волны эпидемии не исключается, поэтому необходимо продолжать массовую вакцинацию горожан для обеспечения коллективного иммунитета.

Ранее петербуржцев вновь предупредили о риске третьей волны коронавируса.

Фото: Piter.TV