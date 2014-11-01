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Количество заболевших ковидом в Петербурге упало на 14%
Сегодня, 8:07
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himif

Количество заболевших ковидом в Петербурге упало на 14%

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Незначительно выросло число госпитализированных.

Количество заболевших коронавирусом в Петербурге снизилось на 14,24% по сравнению с предыдущей пятницей. Об этом говорится в информационной справке по противодействию эпидемии, опубликованную Смольным.

Также отмечается, что незначительно (на 1,62%) выросло число госпитализированных взрослых петербуржцев с ковид-ассоциированными состояниями. В целом по городу зафиксировано снижение распространения ковида, оно замедлилось практически до уровня плато, но пока носит нестабильный характер.

В комздраве подчеркнули, что развитие третьей волны эпидемии не исключается, поэтому необходимо продолжать массовую вакцинацию горожан для обеспечения коллективного иммунитета.

Ранее петербуржцев вновь предупредили о риске третьей волны коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: заболеваемость коронавирусом, ковид, смольный
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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