Заболеваемость коронавирусом в Петербурге поставила антирекорд

Последний раз такие высокие показатели были зафиксированы в марте.

За минувшие сутки в Петербурге был побит антирекорд по числу заразившихся коронавирусом: положительные тесты получили 857 человек. Последний раз такое высокое число было зафиксировано в марте, передает портал "СтопКоронавирус.РФ".

За сутки скончался 41 петербуржец с диагнозом коронавирус. Всего с прошлого года из-за вируса скончались 14 537 человек, а положительный тест получили 443 866 петербуржцев. Петербург занял второе место в антитопе по заболеваемости, лидирует Москва – там выявили почти на две тысячи больше новых больных.

Ранее мы писали, что в Петербург поступила вторая партия вакцины "КовиВак".

Фото: Piter.tv