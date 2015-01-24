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Заболеваемость коронавирусом в Петербурге поставила антирекорд
Сегодня, 19:50
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Заболеваемость коронавирусом в Петербурге поставила антирекорд

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Последний раз такие высокие показатели были зафиксированы в марте.

За минувшие сутки в Петербурге был побит антирекорд по числу заразившихся коронавирусом: положительные тесты получили 857 человек. Последний раз такое высокое число было зафиксировано в марте, передает портал "СтопКоронавирус.РФ".

За сутки скончался 41 петербуржец с диагнозом коронавирус. Всего с прошлого года из-за вируса скончались 14 537 человек, а положительный тест получили 443 866 петербуржцев. Петербург занял второе место в антитопе по заболеваемости, лидирует Москва – там выявили почти на две тысячи больше новых больных. 

Ранее мы писали, что в  Петербург поступила вторая партия вакцины "КовиВак".

Фото: Piter.tv

Теги: заболеваемость коронавирусом, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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