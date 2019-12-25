В Петербург поступила вторая партия вакцины "КовиВак"

В город поступило 3900 комплектов доз.

В Петербург привезли еще одну партию вакцины "КовиВак". Об этом сообщила пресс-служба Комитета здравоохранения Петербурга.

ОАО "Фармбаза" получило новую партию вакцины КовиВак ФГБНУ им МП Чумакова в количестве 3900 комплектов доз. Ранее в город поступила партия в количестве 9360 доз. Данная вакцина применяется лишь для пациентов с 18 до 60 лет. В Петербурге "Ковиваком" привились уже более 4000 человек.

Полный список пунктов, где доступна данная вакцина.

Ранее врач рассказал, чем отличаются между собой вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Фото: пресс-служба Комитета здравоохранения Петербурга