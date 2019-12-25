В Петербург поступила вторая партия вакцины "КовиВак"

В Петербург привезли еще одну партию вакцины "КовиВак". Об этом сообщила пресс-служба Комитета здравоохранения Петербурга.
ОАО "Фармбаза" получило новую партию вакцины КовиВак ФГБНУ им МП Чумакова в количестве 3900 комплектов доз. Ранее в город поступила партия в количестве 9360 доз. Данная вакцина применяется лишь для пациентов с 18 до 60 лет. В Петербурге "Ковиваком" привились уже более 4000 человек.
Полный список пунктов, где доступна данная вакцина.
Ранее врач рассказал, чем отличаются между собой вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
Фото: пресс-служба Комитета здравоохранения Петербурга
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