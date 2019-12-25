Число заболевших коронавирусом в Петербурге выросло за неделю на 426%

В городе развернуто 6924 койки, свободными остаются 1520 из них.

В Петербурге вновь наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. За неделю количество больных выросло на 1707 человек или на 426%. Об этом сообщает межведомственный координационный совет по противодействию коронавирусу.

Кроме того, на 71% выросла суточная госпитализация. Ежедневно в больницы города попадает около 420 человек с КОВИД. При этом количество активных больных в городе снижается.

На данный момент в Петербурге развернуто 6924 койки для лечения пациентов с коронавирусом, 1520 из них свободны (22,2% от общего коечного фонда).

Специалисты отметили, что существует вероятность выхода на плато, однако потом последует новый рост заболеваемости.

Ранее эксперты заявили, что третья волна коронавируса может начаться в мае.

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