Эксперты: третья волна коронавируса может начаться в мае

В среду, 3 марта, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в разговоре с "Петербургским дневником" рассказал, что новый подъем заболеваемости коронавирусом теперь ждут в мае.
По словам Лисовца, в течение месяца темп снижения заболеваемости, который отмечали январь и первую половину февраля, уменьшился. Каждый день продолжают госпитализировать около 350 человек, что на 70% больше, чем между первой и второй волнами.
Сколько будет волн, пока неясно. Также чиновник отметил, что госпитали "Ленэкспо" и пансионате "Заря" не закрыли, а законсервировали.
Ранее мы писали, что в Петербурге открыли памятник погибшим медикам "Печальный ангел".
Фото: Piter.TV
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