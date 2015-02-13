Эксперты: третья волна коронавируса может начаться в мае

Ранее специалисты пророчили третью волну коронавируса осенью.

В среду, 3 марта, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в разговоре с "Петербургским дневником" рассказал, что новый подъем заболеваемости коронавирусом теперь ждут в мае.

По словам Лисовца, в течение месяца темп снижения заболеваемости, который отмечали январь и первую половину февраля, уменьшился. Каждый день продолжают госпитализировать около 350 человек, что на 70% больше, чем между первой и второй волнами.

Сколько будет волн, пока неясно. Также чиновник отметил, что госпитали "Ленэкспо" и пансионате "Заря" не закрыли, а законсервировали.

Ранее мы писали, что в Петербурге открыли памятник погибшим медикам "Печальный ангел".

Фото: Piter.TV